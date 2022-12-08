美國10月通膨有所趨緩，景氣將出現下滑已成市場共識，並關注經濟究竟將「軟著陸」或「硬著陸」。中租投顧副總經理蘇皓毅認為，根據企業投資、個人消費與政府支出3層面觀察，目前硬著陸的風險不高，後續則須持續觀察關鍵的就業市場數據變化。

蘇皓毅表示，目前企業態度普遍趨於謹慎，持續減少大規模支出、主動去化庫存，甚至提前裁員節約開支，應能降低景氣下滑衝擊。個人消費方面，目前家戶負債占可支配所得比例較金融海嘯時期已大幅改善，且感恩節檔期消費動能仍呈現穩健。政府支出部份，美國期中選舉後參眾兩院分治，應有助明年美國聯邦政府赤字小降。

至於疫情降溫以來一直處於吃緊狀況的美國就業市場，蘇皓毅指出主因來自供給不足。若勞動力需求開始下降，就業市場可望重回平衡、通膨亦將逐漸緩和。但若勞動需求下降至較先前不足的供給還低，則經濟可能出現硬著陸，所幸目前觀察發生可能性不高。

蘇皓毅表示，聯準會升息已進入下半場，12月預期將再升息2碼，並有機會在明年首季底前停止升息，市場對大幅升息預期削弱。不過，美國公債殖利率仍呈現倒掛，此時高品質及高殖利率的債券基金成為保守型投資人首選。

蘇皓毅建議，投資人可掌握市場下修的買入機會，採分批加碼與多元配置的布局策略，並運用中租基金平台配息基金終身0手續費優惠進場。而在景氣衰退疑慮下，可搭配定期定額或母子基金等投資工具渡過短期市場波動。