內湖雖有部分社區傳出賠售，不過這棟豪宅卻幾乎每賣必賺！根據最新實價登錄，內湖區指標豪宅「長虹天璽」有新交易，8月成交13樓戶，總價1億6688萬元，單價112.76萬元，買家是林姓自然人，進一步觀察此戶歷史交易，前屋主在2018年以1億4258萬元取得，持有4年轉手，帳面增值2430萬元。

「購屋賺賠端看二大因素，一個是時間，其次是地段利多」，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地產是時間財，不少從房地產賺到錢的人，多半是在低點入手，或是持有時間夠久，提高增值空間！以「長虹天璽」為例，從2021年至今，該社區8筆交易中，有高達7筆轉手交易增值的案例，其中7樓戶在2012年時，以1億2880萬元取得，持有10年後以1.71億元出脫，帳面上增值4220萬元、增幅高達32.8%，除了「以時間換取金錢」之外，社區附近的電塔拆遷，也是創造利多價值的因素之一。

台灣房屋東湖特許加盟店店長許兆承指出，過去「長虹天璽」一旁有電塔，導致在開賣時形成購屋阻力，不過2017年後電塔拆遷，再加上本身位置生活機能成熟，鄰近內湖市區、麗山國小，且擁有不少藝人、企業主住戶，讓該社區成為內湖地區明星豪宅，身價明顯走揚，許多屋主轉手都增值，最高單價為28樓頂樓戶於2021年交易的135.4萬元。