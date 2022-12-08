亞洲電材(4939)11月合併營收為1.41億元，較上月增加12.2%，已見落底跡象，亞電積極強化集團體質，優化產品結構，包括車用、醫療等高利基應用領域已逐步放量，待明年庫存降至正常水位，將成為2023重要營運成長動能。

雖然第3季受產業庫存調整，傳統旺季落空，但已順利轉虧為盈，顯示營運谷底已過，累計前11月合併營收為15.39億元。

近年亞電積極布局消費電子以外市場，並陸續開始發酵挹注，其中包含終端客戶為電動車產業，其主要應用於動力系統、中控與觸控螢幕系統、車燈與電池模組，雖然產業供應鏈庫存情況雖仍持續存在，然公司積極布局包括車用、醫療等高利基應用領域已逐步放量，2023將持續深耕市占率，待明年庫存降至正常水位，將成為2023重要營運成長動能。

亞電東台廠已正式啟用並量產挹注，並陸續安排客戶前往進行生產認證，初期規劃成熟製程產線，未來目標將放在昆山、東台兩廠能完全彈性調度生產，降低單一廠區生產風險；同時積極擴大專利佈局，包括新產品、新應用範疇，以及參與規格制定，奠定本業基礎。

展望未來，亞電表示，從終端市場需求及下游客戶訂單來看，庫存調節去化至正常水位，預計將落在明年第一、二季，下半年起可望逐步回穩，而亞電亦積極強化集團體質，優化產品結構，待產業秩序回到正常軌道，將重回成長動能。