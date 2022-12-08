金鐘主持人廖科溢昨（7）日突然宣布與美女主播秦綾謙再婚，卻頻頻遭到多名女子指控他劈腿，其中有名女子與他交往半年，已經見過家長，更曾為他墮胎兩次，如今廖科溢傳出結婚消息令她非常氣憤。

昨（7）日廖科溢先是被A女爆料，與對方穩定同居一年，並承諾年底結婚，但發現秦綾謙的存在後，男方態度大轉變，不但不承認劈腿一事，更讓廖媽媽出面替他擦屁股，甚至口出威脅，讓她難以接受。

廖科溢發出結婚訊息後頻頻遭到爆料劈腿。（圖／截圖自廖科溢臉書）

沒想到廖科溢又再遭多名女子指控，根據《ETtoday星光雲》報導，B女表示，她與廖科溢是在她第一段婚姻未結束前認識，當時廖科溢主動私訊她都沒有回應，直到對方離婚才開始有聯繫，之後兩人交往半年期間，她曾為廖科溢墮胎兩次，原因是對方說「有了就生啊，就結婚！」但兩人分手後廖科溢卻不認帳讓她相當不解。

B女則是憤怒表示「曾經想說就算了，我氣的點是同時爆這麼多人，而且都是一模一樣的方式」更提到廖科溢曾帶她回家過，還當爸媽面前稱呼她老婆，這部分B女也有影片可以佐證。

另外，還有一名Ｃ女也出面控訴，雖然兩人未曾交往，但兩人對話相當曖昧，廖科溢更曾向她要過裸照，，而在拿到照片後廖科溢竟反悔表示說「都是被逼的」，讓她相當憤怒，對此，B女及Ｃ女都認為廖科溢欠他們一個道歉。

然而，廖科溢也發出聲明「針對爆料一事，部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題。過去不懂經營婚姻，加上聚少離多，以失敗收場，在自己人生階段中，留下一筆遺憾。離婚後曾幾番低調談過感情，但感覺不對確實就是不對，感情事是勉強不來的，在結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題。」老婆秦綾謙也發聲力挺「我認識的他，沒爆料那些人說的那麼複雜，就只是一個認識之後，猛烈追求，想跟我交往，要我成為他女友的老朋友 ( 我們認識11年了，因緣際會，因為工作的問題又連繫上)」。