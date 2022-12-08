YouTube網紅「反骨男孩」成員孫生與「電豹女神」Wendy林宛璇認愛後，時常在各大社群平台互動曬恩愛。然而，兩人日前頻頻傳出分手消息，引發網路熱議，Wendy6日時在IG上發文證實兩人分手。對此，孫生沉默一天後，發聲回應了。

Wendy於6日在IG上發文，指出孫生「是很棒的表演者沒錯，但還是要修練愛情學分，我們可以變成朋友。」證實兩人分手一事，對此消息，孫生當下只有默默點讚該篇貼文，並未多做回應。

此外，雖然孫生在IG上有更新多則限時動態，然而大多與工作相關，或是生活日常，並未提及Wendy。直到昨(7)日才以限時動態做出回應。他表示自己收到上百則訊息問他「還好嗎。」對於網友關心，他回覆「工作都忙不完，我也累了。我有事會說啦，放心！」另外，孫生也在IG更新貼文，表示：「Ok的！無需操心各位！」要網友們不必太過為他擔憂。

事實上，孫生與Wendy從新加坡旅遊回來後，孫生首先在IG上發文，曬出與Wendy的甜蜜合照，卻在第三段寫下有關分手言論。雖然不久便秒將文章第三段內容刪除，引發粉絲好奇，在網路上掀起兩人是否分手的討論。而Wendy6日發文，雖然多次修改文章內容，但「還是要修練愛情學分，我們可以變成朋友。」等相似字句依然存在，證實兩人已經分手。