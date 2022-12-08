東北風影響，氣象局發布基隆、新北豪雨，宜蘭大雨特報，氣象專家吳德榮表示，今天東北風減弱，明天至下周一另一波東北季風逐日增強，尤其周日、下周一氣溫再降，北台灣轉濕冷，接著下周三強冷空氣南下，接近大陸冷氣團強度，也就是台北測站測得14度以下，預估北台灣最低溫將下探12度。

氣象局發布基隆、新北豪雨，宜蘭大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局清晨發布基隆、新北豪雨，宜蘭大雨特報，東北風影響，宜蘭山區已有豪雨發生，今（8日）基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生機率，注意坍方及落石。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日東北季風略減弱；北台灣有局部雨，花東亦有局部短暫雨，苗栗以南晴朗穩定；氣溫略升，北台灣濕涼，16至23度，中南部早晚涼、日夜溫差大，約15至31度，東部15至30度。

吳德榮表示，明日至下周一（9至12日）東北季風逐日增強；周五、六氣溫僅微幅下降，北台灣濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；周日、下周一氣溫再降；北台灣轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。下周二（13日）東北季風略減弱，氣溫略升。降雨方面，明日至下周二5天都是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣。氣象局進一步表示，周五、六北台灣氣溫17至21度，周日至下周一降到16至17度。

吳德榮說，下周三（14日）入冬以來最強冷空氣南下，強度很接近大陸冷氣團，台北測站測得14度以下，北台灣平地最低溫可降至12度；美國模式模擬強度得更強。不過，皆為模式第7天的模擬，有不確定性，應密切觀察模式調整。