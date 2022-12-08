總統蔡英文為九合一選舉大敗請辭民進黨主席後，補選確定於明年1月15日投票，相關動向引發關注。民進黨創黨大老、前立委鄭寶清認為，副總統賴清德這次一定要接下黨主席，否則他將無法去選2024，政治生命就此結束。

鄭寶清今（8）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，如果桃園市市長鄭文燦接下黨主席，2024就不會有賴清德，屆時中常會通過9人小組提名決定就好了，2024人選內部也會直接指定好。雖然賴接黨主席也無法保證2024總統大選一定贏，但至少有機會，甚至2028還有可能再戰，但若賴連2024都沒有，未來可能就什麼都沒有了。

鄭寶清強調，他說「賴清德不選黨主席，政治生命就結束」這句話，絕對不是危言聳聽，首先是如果賴連這一戰都不敢打，那還能打什麼？卓榮泰任黨主席時曾想幫賴，結果賴在中執委只有1席，其他30人都反對賴，怎樣玩都輸給別人，黨主席若是別人那就更玩不過了。

談到賴清德接黨主席會引發的黨內風暴，鄭寶清坦言，賴若身為黨主席又出征2024，的確可能引發派系反彈，認為新潮流整碗全端走，但現在只有賴社會聲望最好，不然難道要找鄭文燦嗎？鄭現在論文被判定抄襲還被撤學位，這是誠信問題；本來是林智堅一個人抄，現在整個黨在抄，社會會接受嗎？鄭若接黨主席，等於宣告民進黨2024直接結束。