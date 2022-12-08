民進黨九合一選舉大敗後，內閣改組聲浪頻傳，內政部長徐國勇請辭昨獲准。前民進黨立委鄭寶清提到，他選後拜訪基層還是繼續聽到「再給民進黨垮一次」的聲音，他認為，民進黨不檢討，就準備再輸一次。其中鄭寶清認為，桃園市長鄭文燦是全黨敗選檢討的核心。

九合一選舉民進黨僅拿下5席，創下創黨以來最慘紀錄，鄭寶清8日接受港媒《中評社》訪問時直言，民進黨不檢討將垮掉。鄭寶清提及，他選後拜訪基層時，仍會聽到「再給民進黨垮一次」的聲音，鄭寶清認為，民進黨若不改進，就準備再輸一次。其中鄭寶清認為，鄭文燦堅持叫林智堅來桃園選市長，林智堅因論文抄襲退選後，鄭運鵬又沒有經過初選就上陣，「鄭文燦是全黨敗選檢討的核心」。

鄭寶清也認為，若由前副總統陳建仁組閣，至少不會減分，閣揆若仍由蘇貞昌繼續擔任，只會更減分。鄭寶清直言，哪有行政院長反質詢立委，還罵別人家爸爸媽媽？他提到，以前民進黨只有40、50席，國民黨上百席，國民黨也不敢這樣。此外，鄭寶清說敗選後黨主席辭職，行政院長也應該辭職，「人民認為民進黨更傲慢，蘇貞昌更無恥，民進黨支持度還會一直往下跌」。

針對外界批評聲浪不斷，蔡英文4日邀集副總統賴清德、蘇貞昌、國安會祕書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁等人，首次召開敗選後的府院黨高層會議。對於社會各界和黨內炮聲隆隆，蔡英文在會中強調，此時是深切反省的時刻，相互指責不如共同檢討。