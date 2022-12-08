藝人宥勝主持節目《冒險王》打開知名度，也不時在YouTube頻道及社群平台分享生活日常，近來趁著老婆慈惠40歲生日，便決定到澳洲自駕旅行當作生日禮物，昨(7日)無預警曬出一張站在星空下的全裸照，搞笑表示：「在老婆生日這天，我還是在星空下被剝光了」。

宥勝近來為了幫老婆過生日，便帶著她到澳洲旅行19天，接著透露晚上與老婆欣賞滿天星斗時，趁機道歉由於過程一直趕路，不能好好欣賞沿途風景，不過老婆並未做出回應，直到老婆拿起手機開始拍星空時，兩人才開始有說有笑，未料老婆竟要求他脫光拍照留念，原本還一直拒絕此要求，但最後拗不過老婆只好妥協。

照片中只見宥勝全裸背對鏡頭，精實背肌及屁股一覽無遺，接著直呼：「在老婆生日這天，我還是在星空下被剝光了」，但也不忘跟老婆感性告白：「慈惠，生日快樂。不管是40，50，還是60，我都希望一直陪在妳身邊，永遠把妳逗得像個小女孩」，曬恩愛的模樣立刻閃瞎眾人。

對此，網友紛紛留言：「滿分的老公～陪伴很重要，羨慕」、「有心為了兩個人的旅行而調整～這一定會成為你們彼此最美好的時光之一」、「跟對的人在一起不管去哪都會有美好回憶」、「至少你能發現她的變化，思考她的心情，真的是很棒的伴侶」、「有一個懂她的老公，就是最棒的生日禮物了」。