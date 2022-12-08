台驊投控(2636)11月營收14.12億元，年減61.63％，累計前11月營收269.89億元，年減17.17％。公司指出，海運、空運及鐵路業務受到整體航運市場需求疲弱連動影響運價持續下滑，但高毛利的內貿物流業務前11月逆勢成長年增達18.08％。

海運11月營收7.26億元，年減71.95％。貨櫃航運市場現貨運價仍持續下跌，但在船商加大力度控艙護價下，控艙效應逐步浮現，美西航線跌幅有所收斂，美東航線雖下跌但仍維持相對獲利空間。

11月底開始歐洲線貨量陸續開出，有利運價止穩，美國消費者在今年黑色星期五的網上支出也達到創紀錄的91.2億美元，高於2021和2020年水準。隨著廠商庫存持續消化，民生用品需求有逐步增加跡象。2023年經濟前景仍不明朗，預期運力供給成長率高於需求，但新船交付非一步到位，所以實際上供給的增加情況沒有外界預測的嚴重，加上船舶環保新規的施行，會淘汰一定比率的舊船。市場將因通膨壓力、地緣政治因素、供應鏈更動、大陸清零政策以及需求疲軟、擁堵緩解和運能增加的組合而變得更難以預測。

航空貨運市場持續萎縮，空運運力復甦亦停滯不前，在運力及勞動力短缺下，限制航班及倉庫的生產力，整體空運運價下降情況並不如海運運價劇烈；但在整體經濟和地緣政治不確定下，消費者支出意願減少，出口貨物將轉向艙位充裕且運價便宜的海運服務，預期航空運價走向仍不易上漲。

台驊控股內貿物流業務逆勢成長，主要大陸龐大的內需消費及生產供應鏈的「雙循環經濟模式」，對倉儲運輸需求持續增長所致。因應此趨勢發展，未來將積極以併購或合資方式整合上下游產業擴大市場佈局。除加強本業業務拓展擴大營運規模外，也布局物流相關同業的策略性投資和綜效的整合。