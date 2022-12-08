準台北市長蔣萬安勝選後，緊接著而來的就是其原立委選區（北市第3選區）的補選，其中民進黨候選人吳怡農，近期更是因黑道人頭黨員等爭議，而話題不斷。對此，前立委沈富雄對選情進行預測，認為國民黨候選人王鴻薇會勝選，而且是大勝。

沈富雄今（8）日在廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人平秀琳專訪。他解釋，王鴻薇因為是老將，也是大將，還在揭發論文門弊案上非常有功勞，王的氣勢當然很高。同時，國民黨剛在九合一大選大勝，同樣對王鴻薇有利。

而談到吳怡農，沈富雄則直言，吳「太嫩，也太弱了」。他指出，吳怡農根本無法處理黑道的問題，所以叫陣黨中央，要求幫忙處理，但請黨內的「大人」幫忙，表示他無能。「你起碼可以（對指控）回嘴」，沈富雄認為，在這一點上，吳怡農表現得比陳時中還差，甚至還得罪了前國策顧問黃承國。

沈富雄認為，吳怡農這種文青型候選人，在黨氣勢好時，可以很輕易地過關（當選）；但是現在情勢對民進黨很糟糕、是逆風，這種類型的候選人要選得好，很不容易。