德國在卡達世界盃的表現，又讓無數支持他們的球迷失望透頂，連續2屆都無法衝出小組賽而提前回家，自然而然地成為無法接受的結果，作為總教練的弗利克（Hansi Flick）承受了最多的謾罵，不過8日傳出他將繼續執教德國，展望2024年的歐洲國家盃。

日前德國領隊比爾霍夫（Oliver Bierhoff）遭解雇後，傳出弗利克也考慮追隨好友，向國家隊遞出辭呈，德國雜誌《kicker Sportmagazin》更爆料，德國足協有意邀請圖寇（Thomas Tuchel）接任總教練一職，49歲的圖寇離開切爾西後，多次表達樂意接手德國國家隊。

8日德國足協召開會議宣布人事異動，弗利克表示他將繼續擔任德國總教練，同時對於將以地主身分參與2024年歐洲國家盃感到相當樂觀，「我們會在這屆世界盃記取教訓，與Bernd Neuendorf（德國足協主席）及Aki Watzke（德國足協副主席）並肩作戰，我們希望所有德國人再次團結，在2024年歐洲國家盃繼續支持自己的國家。」

再度過一次慘淡的世界盃之旅後，弗利克也呼籲德國足協必須進行重大改革，「為了德國足球的未來，我們需要以不同的模式進行訓練，近幾年始終在談論新的門將、年輕的邊後衛，防守就是德國隊的最大優點。」弗利克認為「鬥牛軍團」西班牙是很好的榜樣，「他們投入非常多的心思在年輕球員身上，對於接下來幾十年來說，努力培訓新生代球員是非常重要的。」