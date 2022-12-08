好市多購物都會有收據，以便核對購買商品，一名女網友表示，近日到好市多採買，她先到保健藥品區購買2罐保健品、1盒藥品，商品結帳後她把購物手推車放隨意停放在走道，去挑選其他商品，一名婦人好心替她顧手推車，提醒她已結帳的保健藥品要注意，免得被有心人拿走，讓她直呼「我真的太粗心了」，貼文曝光也有不少網友說，「已結帳的保健品收據可先收起來，以免被偷竊。」

原PO近日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，周一（5日）到好市多採買，她先到保健藥品區購買2罐保健品、1盒藥品，因賣場規定保健藥品類須先結帳，店員把已結帳的商品貼上收據，她 隨手將東西放入手推車，並將車子停靠在走道邊，然後走去冷藏櫃拿酸菜白肉鍋。

她表示，這時突然有人拍她肩膀，她轉頭發現一名婦人在替她顧手推車，對方表示，「小姐，妳這3罐保健品已結帳要顧好，被有心人士拿走，到時妳欲哭無淚。」原PO恍然大悟，「我真的太粗心了，若被人拿走，他是可以直接走出賣場。」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「這就是為什麼保健食品我都留到最後才買」、「我都請藥局不要把結帳收據貼上去，結帳時再把收據給店員看」、「可以把已結帳的收據收起來，請店員不要黏在商品上，就算被拿走再去架上拿回來就可以！不損失」、「真的要謹慎小心，之前放在購物手推車的購物袋也不翼而飛」、「結帳後的物品，記得收據另外收好，東西被偷了，好市多會再給你一樣的東西。」