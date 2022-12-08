改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的正妹電玩直播主Molly翎熹，靠著網路聲量在這次嘉義市東區選舉以2813票順利當選，成為本次選戰的最大黑馬。然而仍有民眾常常稱呼她為「田議員」，昨(7)晚間她無奈在臉書發文澄清，其實自己真的姓「顏」。

Molly翎熹當初是在網紅「小商人」建議下，在8月31日把姓名改成長達16個字的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，除了製造話題討論，最後也讓她成功入主市議會。不過，7日她在臉書指出最近收到不少合作來信，還是有不少人稱呼她為「田議員」，讓她無奈表示：「想告訴大家，其實我真的姓顏。」

貼文一出後立刻吸引8千名網友朝聖，並開玩笑留言：「好的！田議員…」、「好的，田姊姊」、「議員桌上的名牌要怎麼標呀？」、「什麼田議員！有夠沒禮貌沒常識！明明是甜議員」、「顏值爆表議員！」，讓翎熹不知該說什麼，只好以「？」回覆，更直呼「我就看這個留言串我要打幾次問號」，還引來小商人逗她說：「各位過來田議員這邊」，讓翎熹哭笑不得喊：「發雞排的時候要這樣廣播嗎…」一番話笑壞眾人。

事實上，Molly翎熹曾坦言改名帶給她不少困擾，像是辦電信試用卡時，需要出示雙證件，然而由於她的名字太長，被懷疑成是詐騙，直到拿出戶籍謄本出來，店家才願意相信她。