新華社用戶端8日報導，習近平當地時間12月7日下午搭乘專機抵達利雅德，應沙烏地阿拉伯王國國王薩勒曼邀請，出席首屆中國－阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會並對沙烏地進行國是訪問。

習近平乘坐的專機進入沙烏地領空後，沙烏地空軍4架戰機升空護航。專機進入利雅德上空後，6架「沙烏地之鷹」禮賓護衛機隨行伴飛。

習近平乘專機抵達利雅德哈立德國王機場時，受到沙方隆重熱烈歡迎。機場鳴放21響禮炮，禮賓護衛機在空中拉出象徵中國國旗的紅黃兩色彩帶。禮兵分列紫地毯兩側，中沙兩國國旗迎風飄揚。沙烏地利雅德省省長費薩爾親王、外交大臣費薩爾親王、中國事務大臣魯梅延等王室重要成員和政府高級官員熱情迎接。

習近平發表書面講話，代表中國政府和人民向沙烏地政府和人民致以誠摯問候和良好祝願。習近平指出，中沙建交32年來，雙方戰略互信不斷鞏固，各領域務實合作成果豐碩，特別是2016年兩國建立全面戰略夥伴關係以來，同薩勒曼國王一道，引領中沙關係取得長足發展，不僅造福兩國人民，也有力促進了地區和平穩定和繁榮發展。訪問期間，將同薩勒曼國王和穆罕默德王儲就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，共同規畫中沙關係發展方向。期待出席首屆中國－阿拉伯國家峰會和中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，同阿拉伯國家和海合會國家領導人一道，推動中阿、中海關係邁上新台階。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、國務委員王毅，中共中央政治局委員、全國政協副主席何立峰等陪同人員同機抵達。中國駐沙烏地大使陳偉慶也到機場迎接。