大陸封控政策影響拉貨，全球第一大PCB廠臻鼎-KY(4958)11月合併營收為150.21億元，月減29.11%，隨著供應鏈逐步恢復，臻鼎-KY將積極配合出貨，致力將影響幅度降到最低，預期全年營收與淨利仍將續創歷年新高。

11月因大陸封控措施延續，影響蘋果手機旺季供應鏈出貨，臻鼎-KY及華通(2313)等蘋果PCB供應商11月合併營收普遍下滑，其中臻鼎-KY 11月合併營收為150.21億元，月減29.11%，年減22.39%，累計1至11月合併營收達1546.66億元，年增15.2%；臻鼎-KY表示，隨著供應鏈逐步恢復，公司將積極配合出貨，致力將影響幅度降到最低，預期全年營收與淨利仍將續創歷年新高。

目前臻鼎-KY擴廠進度皆按計畫進行，深圳ABF新廠也已如期進入打樣階段；臻鼎亦代子公司鵬鼎控股(深圳證券交易所股票代碼：002938)公告董事會通過決議發行非公開發行(private placement)A股股票相關事宜，發行股數不超過1.5億股且發行總金額不超過人民幣40億元。

臻鼎-KY表示，資金主要用途包含淮安第三園區之高階HDI及SLP擴產、淮安第一園區之汽車板及伺服器板擴產、數位轉型升級與補充流動資金。

儘管總體經濟環境仍不明朗，臻鼎-KY表示，公司將延續積極成長的步調，在One ZDT策略下同步發展四大產品線，全面布局快速成長的應用市場，持續鞏固PCB 產業的龍頭地位。