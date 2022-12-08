彰化一輛遊覽車日前被目擊誤上台74中彰便道的機車道，狹窄的道路幾乎被遊覽車塞滿，遊覽車鈑金和輪胎不斷摩擦護欄，車身不斷起伏搖晃，後方騎士看傻眼；影片曝光引發討論，網友留言「原來大客車路考這麼嚴格」、「DJ音樂給他炸下去，磨擦磨擦」、「厲害還有辦法一路嚕」。轄區快官派出所根據影片，已查出遊覽車主身分，將依法開罰900至1800元罰單。

警方表示，本案發生在6日12點50分左右，違規遊覽車行駛在彰化台74中彰便道機車道，該大客車行駛公告禁行路段，嚴重影響用路，警方將依法舉發，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

根據臉書「黑色豪門企業」貼出一段離譜影像，一名機車騎車行駛在彰化往烏日的某段高架橋「機車道」上，卻撞見前方一輛遊覽車竟誤闖進機車道，只見遊覽車一路以車身摩擦狹窄的兩側水泥牆，車身搖搖晃晃，但駕駛似乎仍堅持往前開，道路幾乎寬度只能容納一輛遊覽車，驚悚影片在網路上曝光。

其他網友留言「原來大客車路考這麼嚴格」、「翻車是不會啦，輪胎肚都快磨破了」、「一樣是公車為什麼這台比較好玩」、「厲害還有辦法一路嚕，到最後路變小那就腫了，進退兩難」、「DJ音樂給他炸下去，磨擦磨擦」、「以為自己是軌道車」、「司機在測車道寬度有沒有一致」、「這邊要上橋就很窄了，是吃了什麼讓他有開上去的想法」、「司機的心臟真的好強」、「哇靠，這勇氣是梁靜茹給的嗎」。

據悉該遊覽車司機已違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第4款，自小客車行駛機車專用道，可開罰600以上1800元以下罰鍰；此外行駛途中不斷擦撞護欄，導致車輪受損，則依「道路交通管理處罰條例」第20條，開處1800以上3600元以下罰鍰，最重可扣留牌照。