台積電在美國亞利桑那州設置的晶圓廠，在台灣時間7日、當地時間6日正式舉辦上機典禮，蘋果執行長庫克（Tim Cook）直接喊話將採購該廠的晶片，美國總統拜登（Joe Biden）更開心地手舞足蹈，但有部分看法認為台灣失去了護國神山，前立委蔡正元也感嘆說，12月7日將成為台灣悲傷紀念日。

蔡正元昨日於臉書表示，拜登在台積電美國上機典禮興奮難耐，慶祝成功讓台積電的最高階製程廠在美國落地，正式成為「美積電」。

蔡正元指出，在蔡英文政府的配合下，台積電廠內的4500個職缺移出台灣、送給美國，還有13000個科技職缺從台灣消失，變相增加台灣人的失業率，減少美國人的失業率，且台積電還宣布會繼續增資至400億美元，蓋工廠所花的成本全都被美國賺走，而相對減少的利潤則會壓低台積電股價。

「台灣廠還沒有的高階製程，美國會先有！」蔡正元強調，未來若發生台海戰爭，美國已經沒有必要保護台灣高階廠，可以直接命令民進黨政府自行炸毀，因為美國有了美國廠，台灣廠對美國已經無所謂了，「12月7日是台灣悲傷紀念日，比228和平紀念日，應該更加悲傷數千萬倍。」