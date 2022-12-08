施姓男子意圖染指女友的美容師表妹，藉口到表妹的工作室掏耳，帶早餐給表妹吃，卻在奶茶內下藥，見表妹意識不清無法站立，假意攙扶卻上下其手，之後假裝帶表妹回家休息，幸好表妹男友聯絡時察覺有異趕往查看，施男才急忙離去，事後表妹就醫抽血發現有毒物反應，始知被下藥。台北地檢署依加重強制猥褻、傷害罪起訴施男。

警方調查，施男因女友關係認識女友擔任美容師的表妹，施男利用對方信任，意圖染指女方，去年11月22日上午，先電話聯絡表妹預約到她工作室掏耳，並帶加入三級毒品氟硝西泮的奶茶、培根蛋餅及巧克力吐司給她當早餐。

表妹喝下奶茶後，不久即頭暈，因表妹的美容器具不全，施男還陪表妹到美容材料行找器具，過程中表妹因藥效發作，開始意識不清，身體搖晃站不住，施男還假裝攙扶，緊緊抱住她猥褻。

之後，施男將表妹帶回她住處休息，正巧表妹男友打電話來，男友發現她神志不清，且家中有男聲，察覺有異，立即趕往女友住處，見施男在場神色有異，且急忙離去，男友因她意識不清帶往醫院抽血檢查後，發現她血液中有氟硝西泮成分，進而與女友、女友表姊詢問施男，施男坦承在奶茶中下藥。

事後表姊得知男友竟意圖染指表妹，憤而與施男分手，表妹則報警提告。