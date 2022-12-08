大陸觀察者網8日報導，大陸交通運輸部網站7日消息，交通運輸部發布通知，印發《客運場站和交通運輸工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》。取消了暫停高風險區內的客運場站營運及出入高風險區的客運服務等要求；刪除了對跨區域出行人員查驗核酸檢測陰性證明、健康碼和「落地檢」有關要求；取消了道路客運乘客資訊登記要求；取消了控制低風險區客運場站聚集度和交通運輸工具載客率有關要求。

《通知》要求各省、自治區、直轄市、新疆生產建設兵團交通運輸廳（局、委），為落實疫情防控工作決策部署，堅持《第九版防控方案》，落實《二十條優化措施》，按照《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（《新十條》）等要求，進一步優化調整客運場站和交通運輸工具疫情防控措施，部修訂形成了《客運場站和交通運輸工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》（《指南》），認真組織實施。

《指南》就客運場站和交通運輸工具疫情常態化疫情防控要求和風險區內疫情防控要求進行整合優化，實行「一業一表」，主要修訂內容：結合高風險區劃定新要求，取消了暫停高風險區內的客運場站運營及出入高風險區的客運服務等要求；刪除了對跨區域出行人員查驗核酸檢測陰性證明、健康碼和「落地檢」有關要求；取消了道路客運乘客資訊登記要求；取消了控制低風險區客運場站聚集度和交通運輸工具載客率有關要求，明確具備條件的情況下引導乘客分散候車、分散就坐；優化應對突發疫情的應急預案、應急處置有關要求；優化城市軌道交通消毒清潔頻次要求；細化了防疫宣傳有關內容。

各地交通運輸主管部門要抓嚴、抓實、抓細各項優化措施和《指南》要求。要嚴格落實「非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業」有關要求，不得隨意暫停或者限制客運服務，並在當地聯防聯控機制領導下將運輸服務一線從業人員納入「白名單」管理，高效統籌做好疫情防控和行業穩定運行。

同時，要督促進北京道路客運經營者落實首都嚴格進北京管理聯防聯控協調機制關於人員進（返）北京的有關規定。春運、節假日等重點時段，各地交通運輸主管部門要按照當地聯防聯控機制要求，根據當地實際情況，及時優化完善客運場站和交通運輸工具疫情防控措施，適當加密消毒通風頻次，採用抗原檢測或者適當加密核酸檢測頻次方式，提高高風險崗位從業人員涉疫監測預警的靈敏性。

鐵路、民航、郵政領域場站和交通運輸工具疫情防控政策優化調整，由大陸國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局分別負責。