前主播兼主持人廖科溢，轉戰旅遊外景節目後，兩度獲金鐘獎肯定，演藝事業再攀巔峰，不過去年底才爆出9年婚變的他，於昨(7)日突然公布喜訊，宣布與主播秦綾謙結婚，不料馬上被爆出劈腿多名女子，一名姣好面容及好身材的「V女」更爆料早在2015年時，廖科溢就與她婚內出軌，而且經常傳來鹹濕私密照。

V女透露，2015年，她在電視上看到廖科溢便一見傾心，當時廖科溢還沒有粉絲專頁，她就搜尋臉書加友，2人互動日漸頻繁，就此展開地下情，交往期間，V女希望能夠正大光明交往，廖科溢安撫她，「我們可以正常出門聊天、看電影，但先不公開可以嗎？」但承諾可以去見她的家人。

廖科溢除了會哄她以外，由於V女在大陸工作，兩人是遠距離交往，因此對方會傳鹹濕私密照片給她，同時要求她回傳大尺度照片，她表明，男方的身體的右手二頭肌有2顆痣，鎖骨上方也有1顆痣，身體特徵很明顯。

V女表明的身體特徵與實際情況相符。(圖/廖科溢 臉書)

對此，廖科溢今發聲明表示：「針對爆料一事，部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題。......離婚後曾幾番低調談過感情，......，在結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題。......我不會選擇謾罵、也不會選擇互咬，基於過去的恩怨，我個人一肩扛起。」