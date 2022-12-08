桃園一名楊姓人妻懷疑丈夫出軌，便偷偷在主臥室裝設針孔攝影機，果真拍攝到丈夫帶一名女子回家發生性行為，並向2人提出侵害配偶權求償，楊女則遭其丈夫控告妨害秘密。案經上訴，桃園地院審結，依妨害秘密罪，處楊女拘役50日，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，楊女與丈夫同住在桃園一處住宅，因楊女懷疑丈夫在外另有交往對象，2021年4月間便在2人的臥室床位正前方的紙箱中裝設攝影機，竊錄下丈夫與另名女子性交的過程，還以此影片提出侵害配偶權訴訟，楊夫不滿隱私遭侵害，故報警控告妻子。

對此，楊女坦承未經丈夫同意就裝設攝影機，但稱鏡頭是擺在衣櫃上，她是害怕年紀僅國小的孩子發生意外才裝設。檢察官核對楊女及楊夫的說法，以及放在臥室的紙箱照片等，確認楊女的確有竊錄行為，依法將其起訴。

一審桃園簡易庭認為，楊女未經丈夫同意，竟擅自裝設錄影設備且藏匿於箱子中，放置於臥房內，竊錄丈夫與另名女子的身體私密部位，侵害2人隱私甚鉅，惟念楊女認罪，非無悔意，並衡以被告之犯罪動機等一切情狀，依妨害秘密罪，處拘役50日。案經上訴，桃園地院認為此刑罰暫不執行為適當，予以緩刑2年，另須參加2場法治教育。