2022即將進入倒數，回顧今年來投信發行海外股票基金表現，明顯呈現產業、區域分化。根據統計至11月底資料顯示，僅有24檔基金維持正報酬，報酬率超過5%的基金更僅18檔，主要集中在資源、基礎建設、醫療等產業型基金，區域型則是拉美相關標的較為突出；進一步分析單檔基金績效，表現最為出色的是PGIM保德信全球資源基金，今年來績效高達近50%，與第二名的安聯全球油礦金趨勢基金34.32%有超過15個百分點的差距，至於區域型基金則由柏瑞拉丁美洲基金26.53%、PGIM保德信拉丁美洲基金25.23%名列一二強。

正報酬逾5%的基金包括：PGIM保德信全球資源基金、安聯全球油礦金趨勢基金、德銀遠東DWS全球原物料能源基金、柏瑞拉丁美洲基金、PGIM保德信拉丁美洲基金、群益印巴雙星基金、國泰全球資源基金-新台幣、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、瀚亞非洲基金-新臺幣、野村全球生技醫療基金、匯豐黃金及礦業股票型基金、復華全球原物料基金、新光全球生技醫療基金、匯豐全球關鍵資源基金、第一金亞洲新興市場基金、PGIM保德信全球基礎建設基金、摩根環球股票收益基金、群益東協成長基金等。

PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔表示，近期國際能源價格跌破80美元關卡，不過檢視能源類股仍維持在相對高點位置，且觀察今年中國用路需求多次因防控措施而大受影響，國際航班數也僅疫情前的1/5，預估中國逐步解封後，汽油與航空油將成為用油需求的一大動能，目前中國航空企業已規畫增加明年春季國際航班量，有助於提振國際能源價格。

再者，楊博翔說明，雖然目前市場預估2023年整體經濟將維持低度成長，但油品相較其他原物料具有較高的需求韌性，加上各國政府紛紛祭出能源補貼計畫來緩和通膨衝擊，因此明年整體油品需求成長仍可達每日兩百萬桶，與今年成長幅度接近。

至於基礎建設產業的投資，在能源產業上也具有龐大的投資契機，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，目前液化天然氣(LNG)相關基礎建設的投資，是基礎建設類股中的熱門話題，特別是面對未來俄羅斯可能進一步中斷供氣的風險，歐洲國家如何在明年夏季快速建立充足庫存，將是一大挑戰。

王翔慧說明，從需求角度來看，美國液化天然氣出口是明年需求成長的主要貢獻來源，以美國出口至歐洲來看，目前採用浮動式天然氣接收站(FSRU)，主要將LNG運輸船上的液化天然氣再氣化後，輸往陸上、管線的設施，這樣的做法相較於傳統設置於地面的再氣化設施，FSRU有工期短、環評簡便、成本較低等優勢，預計今、明兩年，歐洲新建FSRU將帶來超過每年45B十億立方公尺的天然氣接收量，所帶動的相關基建投資契機不容小覷。