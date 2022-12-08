中國發展戰略學研究會副理事長、北京交通大學碳中和科技與戰略研究中心主任王元豐8日在大陸《環球時報》撰文指出，近日，有美國媒體稱，歐美達成意向，以減少溫室氣體排放和過剩產能為名，要對中國大陸出口到歐美的鋼鐵和鋁加徵關稅。雖然就此真正達成協議還要等一段時間，但這種做法不僅遭到了中國大陸政府反對，也受到了國際輿論批評。顯而易見，這對歐美掛在嘴邊的「應對氣候變化」毫無益處。

王元豐稱，對國外進口的鋼鐵和鋁徵收額外關稅，這不是美國政府的新動作。在川普政府時期，美國以危害國家安全的名義，曾經要對歐盟出口到美國的鋼鐵和鋁採取這個措施。在遭到歐盟的強烈反對後，2021年拜登政府與歐盟談判通過採用所謂的關稅配額制度(TRQ)，也就是給歐盟國家一定數量的鋼鐵和鋁免徵額外進口配額才平息爭端。川普政府當時揮舞這個關稅大棒時，就有不少人認為這個做法與國家安全和經營成本無關。

王元豐表示，今天拜登政府用川普政府時期的關稅「舊瓶」，裝應對氣候變化的「新酒」，實際上也同樣不能真正降低溫室氣體排放，反倒是像當年民主黨批評川普政府說的，使美國政府有藉口繞過國會對其他國家進口產品加徵關稅，為利益集團牟利。美國《華爾街日報》曾指出，從2018年3月到2022年8月，對超過進口配額的鋼鋁產品徵收的關稅，讓美國飲料製造商損失了約17億美元。在這17億美元中，約90％以上被美國和加拿大的國內鋁生產商與冶煉廠獲得，只有約1.2億美元到了美國政府的口袋裡。

王元豐稱，有能源諮詢公司估計，全球鋼鐵生產每年排放約34億噸碳，占全球排放量的7％。而中國的鋼鐵產量、鋁產量均占全球的一半以上，優化鋼鐵和鋁生產自然也是中國應對氣候變化需要考慮的重要因素。然而，據統計，2021年中國鋼材出口共6689.5萬噸，其中出口到歐洲和美國的鋼材比例很低，出口到歐洲的比例是6.8％，出口到美國的不足2％。

王元豐認為，因此，對中國出口的鋼鐵和鋁加徵關稅的藉口完全是站不住腳的。不要忘了，美國挑起對中貿易戰已5年多，2021年中美貿易超過7500億美元，達到歷史最高。2022年的貿易數據還在繼續增長，很可能又創下新高。對中國加徵關稅既解決不了貿易問題，更不可能是應對氣候變化的途徑。

王元豐指出，氣候變化是人類當前面臨的最大可持續挑戰之一，是人與自然關係危機中的一個重要方面。我們曾經認為1.5攝氏度是氣候變化的臨界點，溫度變化超過這個值，全球的生命財產損失將難以承受。令人擔憂的是，目前全球的平均氣溫比工業化前高出1.1攝氏度左右，地球上這兩年已經出現了極端暴雨、極端高溫和乾旱等災害性氣候，給很多國家造成巨大衝擊，氣候變化災害性影響的臨界點可能提前到來。

要把人類從這種巨大的災難中拯救出來，不是一個國家、一個區域能夠完成的，需要全球的共同努力，包括中國和美國的通力合作，推動全球應對氣候變化的有力行動。

王元豐稱，美國政府非常清楚中美氣候合作的重要性。在《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會(COP27)期間，美國氣候談判特使凱瑞為能夠與中國氣候談判代表解振華說上話而感到高興，認為這是與中國在氣候合作方面的進展。這次COP27在減少溫室氣體排放、減緩氣候變化方面沒有什麼新進展，已經讓很多國家和國際機構非常憂慮。因此，美國也好、歐盟也罷，不要與國際氣候合作背道而馳，在全球合作共同應對氣候變化的大局上不要打折扣，更不要做不利於國家間氣候合作的事。

王元豐強調，應對氣候變化各國要相向而行，口頭上合作、行動上排斥，是萬萬不可的。人類正處在應對氣候變化的緊急時期，各國沒有更多時間浪費在口頭指責和設置壁壘上。全球氣候危機進不起風雨起伏，中美歐氣候合作是人類應對氣候挑戰的基礎之一，努力打牢才能讓全球共同努力爭取的巴黎協定目標變成現實。