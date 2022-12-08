45歲行腳節目主持人廖科溢過去曾獲金鐘獎肯定，去年他和前妻結束9年婚姻，昨(7日)閃電爆出喜訊，與美女主播秦綾謙再婚，但桃花旺的廖科溢隨即被爆出和秦綾謙交往時間重複A女，又跟B、C女有染，B女還曾為廖科溢墮胎，讓廖科溢被冠上時間管理大師封號，媒體報導，電視台員工私下爆料，透露廖科溢過去很低調，應該就是怕自己行徑被爆料，「沒想到也有今天啊」。

廖科溢去年被媒體拍到和前妻魏珮聿分居，事後他坦言兩人聚少離多，也明白魏珮聿會有怨言，兩人決定分開住冷靜一下，事後被證實兩人9年婚姻畫下句點。昨則和秦綾謙一前一後貼出結婚宣言，震驚網友，接著被A女、B女、C女、V女紛紛爆料曾與廖科溢交往，質疑在一起時間有重疊，更有電視台女主管透露以為還跟廖科溢是交往關係，沒想到對方突然閃婚。

對於桃色風波，據《三立新聞網》報導，有名電視台員工說，廖科溢過去對自己的感情事都很低調，不願多談，「就是怕自己的行為ㄅ一ㄚ、康（被公開），殊不知他還是會有今天」，過去結婚、離婚都沒公開說明，沒料到昨會突然高調宣布發文，不明白他在想什麼。

而廖科溢昨回應緋聞，在臉書表示：「針對爆料一事，部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題。過去不懂經營婚姻，加上聚少離多，以失敗收場，在自己人生階段中，留下一筆遺憾。離婚後曾幾番低調談過感情，但感覺不對確實就是不對，感情事是勉強不來的，在結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題」，並表示：「我不會選擇謾罵、也不會選擇互咬，基於過去的恩怨，我個人一肩扛起，未來該面對的，我會自己承擔。但我選擇了綾謙，我就會愛到底。」而秦綾謙也發文，重申相信老公。