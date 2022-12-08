民進黨台北市第三選舉區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農，6日公布競選主視覺設計，喊出「Vote for change」口號。媒體人「逆風的烏鴉」直言「吳怡農知道自己的口號在說啥嗎？」痛批吳把歐巴馬（Barack Obama）選美國總統時的畫面意象和選舉主軸直接拿來用，但口號內涵與台灣現況完全不符，讓他相當吃驚與不解。此說法引熱議，大批網友則痛批吳是「草包」。

逆風的烏鴉昨（7）日在臉書發文痛批，吳怡農直接不演了，把歐巴馬選總統時的畫面意象和選舉主軸拿來用，只是從「Change」改成了「Vote for change」。不過他懷疑的是，吳到底知不知道這句話的意思？吳知道自己的口號在說啥嗎？

逆風的烏鴉指出，這句話直翻，是「為改變而投」；這不是不行，但重點是，吳怡農要改變的是什麼？歐巴馬用change當口號，是因為此前共和黨執政了8年，身為民主黨的總統候選人，他的change，講的就是訴諸政黨輪替。難道吳是在暗示民進黨就像是木村拓哉2008年主演的《change》，劇中面對的執政黨那樣，是一個貪汙腐敗只會鉤心鬥角的爛黨，所以要由他來造成改變？

此文湧入近3000個讚與約200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「草包現形記」、「金玉其外敗絮其中的草包」、「農農到底要chang啥？現在執政跟國會都是DPP」、「那張圖片！腦子裏一半是黑的，一半是空的，非常寫實」、「草包跟膿包哪個比較慘」、「你把農農和他的團隊想得太高明了」。