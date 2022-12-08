JKF辣模「華華」有著甜美的臉蛋與火辣的身材，日前才被AV導演圤智雨爆料她的性愛片疑似外流，指出友人傳給他標題名為「華華外流片」的影片。對此，她在社群平台上曬出美艷照片回擊，心情似乎未受影響。此外，華華過去就在鏡頭前不吝嗇地展現大尺度的自己，她曾在與網紅黑男合作的影片中，於鏡頭前更換胸罩，讓姣好的美背一覽無疑。

日前，AV導演圤智雨爆料自己與男友的性愛片疑似外流後，華華對此並未表態。反而直接在IG曬出一系列幾乎全裸的影片與照片。從內容可見，她以近乎全裸在鏡子前面做出撩人姿勢，僅靠著動態貼圖遮擋胸前的傲人雙峰。看起來似乎未受到外界傳聞的影響，非常做自己。

華華擔任寫真model已邁入第10年，相當做自己的她，時常在社群平台上曬出自己的養眼照，讓粉絲們大飽眼福。此外，她過去也和YouTube網紅黑男合作拍攝影片。只見影片中黑男在介紹內衣的發展歷史。而華華在一旁當起內衣模特大方放送自己的美豔身材。此外，更直接在鏡頭前換穿不同的內衣，秀出自己的白皙美背。如此送福利的行為，讓粉絲們看的如痴如醉。

黑男介紹內衣歷史，華華擔任女模特。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，當華華被爆出不雅片外流時，由於她是黑男影片中的固定班底，以及與影片中的男聲相似，外界猜測黑男是影片中的男主角。對此，黑男女朋友Lucy在限時動態中回應指出「黑先生無時無刻身邊都是我的監視器，24小時被我監控著，所以各位不用擔心。」更反駁黑男並非影片中的男主角。