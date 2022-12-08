南韓「性感小野馬」泫雅先前發文宣佈與七年未婚夫Dawn金曉鐘分手，並表示兩人「往後決定回歸好朋友和同事關係」，突如其來的分手消息讓粉絲感到錯愕及遺憾，今（8）日凌晨泫雅在分手後首發文曬出上空辣照，當中新刺青也成為一大亮點。

泫雅在今（8）日凌晨於IG曬出上半身全裸照，只見她露出背部雪白肌膚，身上僅穿一條黑色滾白蕾絲邊內褲，當中可以發現腰部多了紅色翅膀的新刺青，雖貼文中未寫下任何文字，但有網友猜測新刺青疑似是要揮別過去七年感情，迎接新的開始。

貼文曝光後，許多網友到留言區稱讚泫雅「我的天啊！好漂亮的紋身」、「你的紋身太棒了!」、「新的刺青好漂亮」，而也有粉絲給予泫雅鼓勵「希望你好好的，多年來一直都支持和愛你，請照顧好自己」、「希望你能越來越好」，盼喜歡的偶像可以揮別過去，好好生活。

事實上，今年二月泫雅和Dawn才在IG上曬戒指照證實求婚成功，Dawn文中寫下：「嫁給我吧！」泫雅則回應：「當然是Yes！」，但泫雅卻在2日拋出震撼彈，宣佈兩人七年感情畫下句點，求婚貼文也遭到刪除，令外界感到意外，而網上也流傳泫雅疑似劈腿消息，對此，Dawn發文替泫雅澄清「就算分手，泫雅對我來說也一樣珍貴，她比我所見過的任何人更真實、更帥氣，未來她仍是我最愛的藝人」。