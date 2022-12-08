今日（12/8）「火星衝」登場，與阿南德同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯老師指出，火星在吠陀占星中屬於凶星，與戰爭、火災、意外血光等有關，除此之外，她也提醒吠陀牡羊座、吠陀金牛座、吠陀天秤座、吠陀天蠍座、吠陀摩羯座的人，在今日火星逆行對地球威力最強的時候，要懂得自我保護。

「火星衝」是火星跟地球、太陽排成一直線且距離地球最近的一天，再加上農曆十五滿月，月亮跟火星同時從東方地平線升起，在天幕形成「火星伴月」的精彩景觀，堪稱是10年內最大且最亮的一次，天文迷想必不會錯過！

但火星在吠陀占星卻是以凶星來論，李靜唯老師指出，火星代表戰爭、屠殺、衝突、火災及意外血光，甚至包括性犯罪都跟火星有關，而火星從10/31開始逆行，一直到明年1/13才會結束，所以這段時間台灣頻頻爆發黑道橫行，也可加以印證。

李靜唯老師也提醒5個吠陀星座，在今日火逆對地球威力最強時，要懂得自我保護。

▎吠陀牡羊座（4/15~5/14）

吠陀牡羊火星逆行在二宮財帛宮，正沖八宮的身心狀況，又因為與月亮合相，所以容易因為感情或情緒帶來大破財。

建議：多穿戴紅色衣飾，多吃蘆薈降火，當你感覺情緒不穩定時，盡量靜下心來、面向東方放鬆或冥想。

▎吠陀金牛座（5/15~6/14）

吠陀金牛火逆正坐命宮，要小心會突然發生一系列不可思議的事，讓一向穩如泰山的金牛幾乎抓狂，尤其是跟工作、感情有關的事。

建議：盡量穿淡黃色系衣服，多往東南方走，多吃綠色蔬菜，家中花瓶若能插滿玫瑰及百合，可以帶來療癒的正能量。

▎吠陀天秤座（10/15~11/14）

吠陀天秤火逆正坐八宮身體的宮位，火星衝又與月亮合相，要特別注意意外的血光災難及身心狀況。

建議；當情緒不穩時，儘量穿著淡藍或綠色衣服，多吃當令水果，如草莓等，來補充維他命C，「火星衝」當天體質敏感的人盡可能不要外出，在家中或辦公室可以面向西方，靜坐冥想著光與愛的能量。

▎吠陀天蠍座（11/15~12/14）

吠陀天蠍火逆正坐夫妻宮，要注意與另一半的衝突再度爆發，如果工作上的壓力壓得你喘不過氣，千萬不要把工作上的情緒讓另一半去承擔，否則最後爆發激烈衝突，反而會讓自己的身體去承擔。

建議：多穿綠茶色衣服，多吃韭菜、生薑增強免疫力，情緒不穩時往北偏東的地方，一邊深呼吸一邊聽佛經，或任何可以讓心情放鬆的音樂，來幫助釋放負面情緒。

▎吠陀摩羯座（1/15~2/14）

吠陀摩羯火逆正坐五宮，需注意爛桃花糾纏及投資破大財，月亮同宮讓吠陀摩羯對時好時壞的金融市場猶如霧裡看花，同時也要注意膝蓋、關節、牙齒的舊疾復發。

建議：多穿灰黑或大地色系衣服，可穿戴土耳其玉的飾品，多吃亞麻籽、車前草有益血脂調節，也建議往東南方靜坐冥想，承接大地正面的能量。

李靜唯老師也建議所有星座，今日「火星衝」最好減少外出玩樂，全球都要注意交通安全及火災，少去醫院及正在施工或抗議的地區，在家則要小心爐火及燒燙傷等意外災難。