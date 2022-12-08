美國最近將向安卡拉出售F-16戰鬥機的軍售案的最終的文件中的2項條款刪除了，其中包括「不得使用戰機侵犯希臘領空」，並「要求拜登政府證明這項軍售符合美國國家利益。」，土耳其對此示歡迎，並敦促這項軍售案需要盡快完成。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）7日報導，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在伊斯坦堡與摩爾多瓦外長波皮斯庫（Nicu Popescu）舉行的聯合新聞發佈會上說。「最終，（法案中）沒有負面因素是一個積極的發展。我們對此表示歡迎。」

US lawmakers are set to remove hurdles to the sale of F-16 fighter jets to Turkey in a move that may improve frayed ties between the two allies https://t.co/OKaNsBgiXk — Bloomberg (@business) December 7, 2022

先前美國民主黨籍外交委員會主席梅南德斯（Bob Menendez）和民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）提出的修正案，這2項修正案將向土耳其出售F-16戰鬥機的一些條件聯繫在一起。迫使向土耳其出售F-16戰鬥機取決於一系列的條件，但在最後的國防開支法案中被刪去了。

卡夫索格魯對此表示，批准這一法案並完成本次軍售案將符合「所有人的利益」，並補充說，這一進程需要「盡快」完成。

Turkey's push to acquire F-16 fighter jets gets a boost with updated US defence spending bill



Lawmakers strip provisions calling for F-16 sales to be halted over illegal overflights of Greek territoryhttps://t.co/OIQlV3Gp5i — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 7, 2022

這些修正案試圖對向土爾其出售F-16戰機和現代化套件施加若干限制，包括不得使用戰機侵犯希臘領空，並要求拜登政府證明這項軍售符合美國國家利益。

參議院通過國防授權法案（National Defense Authorization Act）後，將與眾議院內先前通過的一個版本，合併成聯合文本，然後送交拜登總統簽署生效。