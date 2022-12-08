搶攻除夕圍爐商機，台北天成大飯店即日起至2023年1月21日期間推出「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜，飯店廚師團隊在除夕當日現做常溫外帶，由五道膾炙人口的菜色組合成10人份套餐，原價9,740元、優惠價每套6,888元，另有9道的單點團圓美饌每道888元起。為方便消費者年節贈禮的需求，2022年12月31日前預訂並完成付款再享早鳥優惠9折。

台北天成大飯店「五福臨門年菜套餐」菜色包含：「烏魚子大拼盤」、「寧式東坡肉」、「荷葉珍珠雞」、「清蒸石斑魚」、「干鮑翅佛跳牆」等五道10人份菜色。膾炙人口的招牌菜色「寧式東坡肉」附餅皮單點1,888元。

台北天成大飯店翠庭中餐廳團隊製作，每個月滷製的寧式東坡肉就高達4,000斤以上，每月平均外帶高達500份以上，非常暢銷。主廚堅持選用豬五花肉中段佐以紹興酒、冰糖、蔥、醬油，以慢火少水燉煮3小時，鹹香入味的「寧式東坡肉」吃來膠質醇厚、肥而不膩。另一道「荷葉珍珠雞」每份888元，亦是消費者喜愛菜色，料理前先將乾燥荷葉經泡、燙、裁三個步驟，再將長糯米炒香與特製滷汁拌炒，最後與叉燒、雞肉、臘腸、干貝一同包入荷葉中，大火蒸煮後，米飯散發淡淡荷葉清香與鹹香內餡完美結合。