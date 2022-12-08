迎接2023年到來並搶年節送禮商機，cama cafe'宣布推出新年「cama cafe' 日富一日咖啡禮盒」，標榜每一包咖啡都蘊含招財進寶、越喝越好的祝福寓意，禮盒內還附有「財富自由券」，無論自用或送禮都「帶財」，禮盒售價新台幣1080元，上市搶先優惠價668元，cama cafe'會員優惠價608元，全台限量發售。

cama cafe'「日富一日咖啡禮盒」將咖啡融入生活祈願裡，強調每一包咖啡都是祝福，願大家「日富一日、日進『豆』金」。春節贈禮或自用的喜氣擔當，2023年最帶「財氣」的禮盒選擇。

超值禮盒內含12包「柚香龍眼蜜風味」濾掛咖啡，以及12包「焦糖堅果風味」浸泡咖啡。由品牌CQI Q Grader咖啡評鑑師杯測與SCA認證烘豆師監製。柚香龍眼蜜風味濾掛咖啡，建議搭配93度熱水沖泡，最佳萃取量控制在150~180ml之間，可明顯品嚐到咖啡帶有龍眼蜜的甜感，淡雅的香氣則有白柚、香草與杏仁、可可尾韻。

焦糖堅果風味」浸泡咖啡，使用便利，開封後將浸泡包投入馬克杯或保溫瓶中，注入200至250ml熱水，萃取五至八分鐘即可享用美味黑咖啡。風味蘊含著濃厚的堅果與巧克力香氣，焦糖甜感與烤杏仁、烤麥芽的尾韻。如果想要製作咖啡歐蕾，更可將1~2包浸泡包投入200ml鮮奶中，冷藏4小時，即可享受到淡雅清甜的咖啡歐蕾。

每一盒「日富一日咖啡禮盒」裡還附上價值近200元的「財富自由券」，可於cama cafe'門市折價使用。cama cafe'更同步設計「Beano小財神」熱飲杯，讓您在新春期間，杯杯咖啡都是好彩頭。12月7日起，購買「cama cafe' 日富一日咖啡禮盒」不僅有超值優惠；購買門市咖啡豆、濾掛禮盒，亦有期間限定折扣：

新春大特價668元：「cama cafe' 日富一日咖啡禮盒」售價新台幣1080元，節慶限定折扣價新台幣668元，售完為止。會員專屬價608元：cama cafe'會員好朋友，優惠價608元，憑cama cafe' APP優惠券更享有2盒新台幣1,136元優惠。（相當於單盒568元）。咖啡豆/濾掛優惠：門市常販咖啡豆/濾掛禮盒，一次購買5盒以上，即享有85折至9折優惠（優惠不得併用）。