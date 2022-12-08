台積電宣布在美國亞利桑那州追加投資，從原本120億美元加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆），是美國史上最大外國直接投資，引發外界「半導體去台化」的質疑聲浪。財經網美胡采蘋則認為不可能被「去台化」，因為台灣有最好的成本結構，而且這是台灣工程師重創竹科輝煌的好機會，她並提起2000~2004年中國最大晶圓代工製造商中芯國際成立的時候，當時市場的恐慌情緒遠比這次台積電赴美設廠還高，「台積電創辦人張忠謀那時可是非常焦急，一點也不像現在，抗拒了這麼久，才扭扭捏捏去美國。」

張忠謀先前曾公開表示，在美國設晶圓廠「昂貴浪費又白忙一場」，不過他在台積電亞利桑那鳳凰城新廠移機典禮發表談話指出，多年前美國設廠的經驗是一個噩夢，但現在我們已經準備得更充足了。紐約時報分析，張忠謀此舉似乎是在替美國發展晶圓製造背書。

胡采蘋則在臉書發文表示，台灣不可能被「去台化」，因為台灣有最好的成本結構，而且無論是跟美國亞利桑那廠、日本熊本廠的產能相比，母國都還是台積電的後盾。

此外，這更是台灣工程師可以重創竹科輝煌的機會，有很多台灣工程師會因為台積電的緣故去到美國，在終端消費市場找到很多創新靈感，是做IC設計創業的好機會。

胡采蘋更提到，回顧中芯國際剛成立的時候，當時全台灣為了要戒急用忍還是大膽西進吵得不可開交，各家晶圓廠都非常擔心被中國超越，當時中芯也放話要在三年內五年內超越台積電。她強調，到了今天，有很多人能夠更自信的看待競爭，而且更多人相信我們有很大的機會在競爭中獲勝。

胡采蘋認為，美國是這個世界上最願意投資創新經濟的國家，也有非常好的創業創投機制，她自己本身就是在中國受到創新經濟洗禮的人，非常了解這種文化衝擊可以帶給一個人多大的影響。