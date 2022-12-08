前立委鄭寶清今天接受媒體專訪，鄭寶清直言，若賴清德不參選黨主席，政治生命將就此結束。他也說，目前看不出來有競爭者可以在黨主席選戰贏他，但賴若不是黨主席，要參選下屆總統絕對各種被「卡」。

鄭寶清在桃園市選戰脫黨參選，今天接受媒體專訪，提到民進黨在縣市長選舉大敗，鄭寶清說，民進黨背離核心價值，如最基本的清廉，不管是88會館、88槍擊，民進黨到現在為止沒有檢討。連桃園市長鄭文燦是該被檢討的對象，卻還是檢討小組召集人。

他也說，賴清德必須選黨主席，若不選黨主席，政治生命就結束了。他提到，民進黨應該是安排鄭文燦選黨主席，但遇到台大碩士論文抄襲事件後不敢，而民進黨主席選舉，因為是黨員直選，因此賴清德不需跟派系妥協。

對於賴清德是否會參選，鄭寶清說，一定會，因為若不堅持就結束了，只是賴清德還在等待時機。他也提到，賴清德要堅持民進黨才有未來。希望賴清德當選黨主席想辦法改革，面對失掉民心的事實。不過被問到選後是否有與賴清德聯繫？鄭寶清則否認。

提到目前民進黨尚未有質疑蔡總統的聲音，鄭寶清則說，因為引爆點還沒出現，如果發生博士論文假的之類狀況，或者疫苗採購保密30年被打開，也不知道會發生什麼事。

鄭寶清也批評，執政黨掌握檢、警、調，因此在野黨一定要是強而有力反對黨。他也說，媒體要發揮第四權，很多媒體都為了政府標案講好話。但民眾是聰明的，就算媒體一面倒，還是會下架執政黨。