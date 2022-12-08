國防部上午表示，今(30)日迄上午9時止，偵獲共機27架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。其中有11架次共機逾越海峽中線，其中台灣北部一架「彩虹4無人機」及西南空域一架「陸版死神無人機」之稱的BZK-005長程無人偵察機均穿越海峽中線侵擾。
據了解，「彩虹4無人機」在海峽中線北側侵擾我方北部空域，這款無人機具有「察打一體」功能，續航力分為14小時（彩虹4B）和30小時（彩虹4A）兩種，可掛載飛彈和炸彈等，並搭載北斗衛星定位系統。
目前彩虹-4航程能夠達到3500公里，續航時間長達40小時，可以輕鬆執行長時間遠距離偵察任務。在特殊情況下，還可以搭載更先進的綜合孔徑雷達，具備非常強大的綜合偵察監視能力。
在執行對地攻擊任務時，彩虹-4無人機可以攜帶345公斤重的武器彈藥，機翼下有4個掛點，執行對地攻擊任務時可掛載4枚飛彈。目前還正在對其進行加裝複合掛架的試驗，可掛載更多的小型飛彈，具備更強大的多目標打擊能力。
另外一架BZK-005無人偵察機則在海峽中線南側進入我西南防空識別區。該型機曾被稱為中國版的全球鷹無人機，可執行通信中繼、偵查、攻擊等軍事任務。另
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