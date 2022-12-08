日劇《初戀》描述男女主角初戀的愛情，勾起不少人的青春回憶，一名男網友表示，近日和交往7年的女友一起看完《初戀》後，女友向他坦承和前男友已私下見面好長一段時間，決定要勇敢追愛、重回前男友懷抱，讓他傻眼，網友看了他的遭遇痛批，「你女友真的屁話連篇欸，少在那邊用日劇包裝劈腿行為」。

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》指出，上周和女友一起追完日劇《初戀》後，就被對方以「想重回前男友懷抱」為由提分手。女友向他表示，和前男友在高中時期交往，是她的初戀，前男友大學畢業考上警察從外縣市調回，兩人就一直私下見面、吃飯、逛街、看夜景等，還說自己的心因為前男友又開始跳動，整個人像重生一樣。

女友表示，再也無法克制自己的感情，想和《初戀》劇中男女主角一樣勇敢追愛，還說自己和前男友的戀情是命中注定，女友哭著對原PO說，「你是一個很善良的人，總會遇到愛你的人。」

原PO腦袋陷入一片混亂，因為女友也是他的初戀，他想對女友說加油，但祝福的話卡在喉嚨說不出口，「我知道人變心很難挽回，很感謝這部劇，原來所謂刻骨銘心的初戀，都會建立在傷害別人的戀情之上，人生真的是笑話」。

貼文曝光，網友皆認為女友以日劇當作劈腿藉口，「你女友真的屁話連篇欸」、「這也包裝的太美了吧！就是精神出軌啊！在那邊扯什麼命中注定」、「什麼跟什麼？她只是劈腿了，然後終於找到藉口啦！」、「少在那邊用日劇包裝劈腿行為」、「這樣看起來，她應該是在這部劇之前就這樣搞了，然後這部只是讓她有個藉口」、「出軌就出軌還那麼多藉口，不如就直接說我喜歡別人了想分手還比較乾脆」。