俄羅斯總統普丁昨（7）日警告，核戰風險正在上升，不過他強調俄羅斯「沒瘋」，不會率先動用核武，他更諷刺俄羅斯不像美國，在其他國家部署核武。他坦承可能在烏克蘭「長期作戰」，但斬獲額外領土已經是「有意義的結果」，說到這裡時他忍不住笑出來。

俄羅斯總統普丁7日坦言可能在烏克蘭「長期作戰」，但他表示斬獲額外領土已經是「有意義的結果」，說到這裡時他忍不住笑出來。

綜合英國廣播公司（BBC）、半島電視台（Al Jazeera）報導，普丁昨日在電視轉播的克里姆林宮人權委員會上談及核戰爆發的前景，他警告：「這類威脅正在上升，隱瞞它是錯誤的。」

不過他也強調俄羅斯在「任何情況下」都不會率先動用核武，也不會用核武來威脅任何人，「我們沒瘋，我們知道核武是什麼，我們不會跑遍全世界，像亮刀一樣展示這種武器」，但他同時也表示，俄羅斯會「用盡所有可行方式」來捍衛自己的領土及盟友。

普丁也在談話中吹噓俄羅斯有「全世界最現代、最先進的核武」，稱俄羅斯不像美國那樣，在其他國家部署核武，「我們沒有在其他國家部署核武及戰術核武，但美國人有，在土耳其及一些歐洲國家。」

針對普丁的談話，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）火速反擊：「我們認為任何對核武的隨意談論都是非常不負責任的。」

普丁昨日似乎也坦承閃電推翻基輔政權的最初計畫失敗了，坦言可能在烏克蘭「長期作戰」，「至於特殊軍事行動會維持多久，當然，可能是一個長期過程。」

不過他強調，斬獲額外領土對俄羅斯來說是「有意義的結果」，說到這裡時他忍不住笑出來。普丁口中的額外領土指的是烏東頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）、赫松（Kherson）及札波羅熱（Zaporozhye）等4個俄佔區。

普丁也表示現階段沒有必要再進一步動員士兵。俄羅斯於9、10月額外動員30萬預備役士兵，普丁說其中15萬人已派往烏克蘭，當中7.7萬人在作戰部隊，其他7萬多人在防禦部門，另外15萬人仍在受訓中。

他說：「在這種情況下，談論額外的動員措施都是沒有意義的。」