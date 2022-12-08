一名人妻在臉書分享婚後苦難人生，她當初在媒人的介紹下認識老公，看對方家條件不錯以為能過上好日子，沒想到結婚隔天20萬聘金就被男方收回去，婚後還不斷受到婆家欺辱，她鐵心決定要離婚且要求一半房產，老公也同意了，沒想到婆婆竟然還拿著「榔頭」跑來打她，如同八點檔般的劇情讓網友們看傻了眼。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他們家有5個小孩，自己是家中老大，所以國中沒畢業就開始工作賺錢幫忙養家、買房子、讓弟妹讀書，之後有人看她很勤勞幫忙介紹對象，起初看老公家中有房子也有田地，還算是富裕，聘金也給了20萬，當她以為能過上好生活，沒想到結婚後卻開始了她的苦難人生。

原PO透露，結婚之後媽媽就把聘金給她，還多給了10萬元，但結婚隔天聘金就被老公拿走了，且婆家所有人都看不起她，還會對她冷嘲熱諷「說我醜、笑我胖、笑我書讀得少」。

後來公公過世了，老公在10年前肝硬化、7年前口腔癌，之後又罹患食道癌，所有的治療和醫生都是她安排的，但婆婆對她的惡行卻變本加厲，因此她決定不忍了，開始和對方頂嘴、吵架，最後也決定和老公提離婚「我鐵了心不願意當他們家的媳婦」。

原PO要求離婚後房產給她一半，而老公也迫不得已答應了，未料婆婆依舊不肯放過她，竟然拿「榔頭」敲了她的頭，她憤而清空婆婆房間，把對方趕到小叔家住，並將門鎖全部換掉，這才得以解脫。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「辛苦妳了，妳真的太會忍耐了。錢和黃金真的不要讓婆家拿走，一堆婆家人當媳婦是女傭+看護+提款機…理所當然的嘴臉非常不要臉…」、「轉個念想，前夫得癌就是他們家的報應，而且妳離婚成功了不用照顧他，讓他們家自己去承擔吧，爽！」、「這是男方家的報應，拿走你這麼多金子跟錢是要還的，活該，恭喜你解脫」、「千萬不要心軟去顧前夫喔，那是他們的報應！」、「太遲反擊了，自己早就遍體鱗傷！」、「比8點檔還精彩的劇情」。

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