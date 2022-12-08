即使企業界反對聲浪強烈，荷蘭仍扛不住美國壓力，擬加入制裁行列，對大陸晶片業實施嚴格出口管制措施，目前並沒有任何關於制裁的細節，因此無法確定對荷蘭半導體產業的衝擊，但當地最大晶片設備商艾司摩爾（ASMl）仍可能受到嚴格規範，被禁止銷售能夠生產14奈米或更先進晶片的半導體設備至大陸。

美國財經媒體報導，知情人士爆料，荷蘭官員正打算對大陸晶片業實施新的出口管制，讓荷蘭的態度與美國保持一致，因為他們對大陸都有相似的國安擔憂，最快可能在下個月就會公布細節，但談判仍持續進行，尚未定論。

不僅如此，荷蘭的管制措施可能會限制當地廠商銷售能生產14奈米或更先進晶片的半導體設備給大陸廠商，代表艾司摩爾的第二先進的浸潤式微影設備將無法銷陸，可以生產14奈米或更先進的產品。艾司摩爾目前已經無法向大陸銷售最先進的EUV微影設備。

艾司摩爾在大陸市場的銷售額佔整體的15%，若荷蘭實施最新的出口管制，艾司摩爾勢必受到影響，只是受衝擊的範圍仍未確定。

事實上，美國在10月初宣布對大陸晶片業進行新一輪的出口管制措施後，就積極遊說日本、荷蘭及南韓政府加入制裁行列，商務部副部長Alan Estevez與美國國家安全委員會高級官員Tarun Chhabra更在11月下旬前往荷蘭，就出口管制議題進行談判。

Alan Estevez出席公開活動時也坦言，美國的行動非常、非常積極，「這些國家是我們的朋友，彼此分享相似的價值觀，他們跟我們都看到一樣的威脅，尤其是來自大陸的。」