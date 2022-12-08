九合一選舉落幕，民眾黨隨即展開黨主席與黨代表改選，近日卻接獲有12名候選人以人頭黨員方式參加選舉，地點位在新北市、高雄市選區。民眾黨8日表示，選舉委員會接獲舉報並查證後，確認有重大異常狀況，決議撤銷相關候選人提名。

民眾黨表示，選委會查證後發現，黨代表新北市選舉區候選人張承堃、林育輝、錢祺圍、郭家希、呂翎蜜等五人，及高雄市選舉區鍾惠美、李振豪、吳暖琴、劉峻泰、翁志傑、莎娣妮、陳彥儒等7人，共計12人，其登記費繳納金流方式、線上連署執行情形有重大異常，足以認定是人頭黨員。

民眾黨指出，根據昨日第二屆黨主席暨黨員代表選委會第二次會議決議，依黨職人員選舉辦法第5條第1項第5款規定，撤銷張承堃、林育輝、錢祺圍、郭家希、呂翎蜜、鍾惠美、李振豪、吳暖琴、劉峻泰、翁志傑、莎娣妮、陳彥儒共12人候選人資格，不得參選台灣民眾黨第二屆黨員代表選舉。

由於民眾黨已在5日完成黨員代表號次抽籤，民眾黨表示，考量選舉日將至，為使選務持續推進，中央黨部不再重新辦理號次抽籤，僅於選舉公報與投票網頁中撤銷張承堃等12人的相關資料。