裕民(2606)旗下裕民風能航運委託泰國Marsun Public Company Limited建造2艘HSC PAX Category A級CTV人員運輸船「裕風6號」（UMO GREEN）及「裕風7號」（UMO JADE），12月7日在Marsun船廠交船，運載來台完成轉旗入籍程序後，將執行Vestas Offshore Wind Taiwan Limited彰化離岸風場的運務合約。

「裕風6號」（UMO GREEN）及「裕風7號」（UMO JADE）船長27.06公尺，船寬10.8公尺，創新採用鋁合金三艟體船身，可搭載人數最多達乘客24名，搭配MAN主機、HamiltonJet噴水推進器及主動式航態水翼(Active Hydrofoil)，提升船舶整體操控效能及舒適性，兼顧航行安全、穩定性及工作效率。

這是台灣離岸風電市場首次引進高速客船，為符合「2000年高速船安全國際章程」訓練與資格要求，裕民風能航運與國立高雄科技大學商定理論課程、實船熟悉訓練等高速船型式等級訓練，並安排台灣籍船員至泰國船廠完成實船航行評核訓練，是台灣首批獲得交通部核發HSC型式等級訓練證書的船員。此外，裕民風能航運也將強化產學交流合作，期許為台灣離岸風電市場提供更多優質的船員，同時也給予有心嚮往離岸風電市場的優秀本地人才更多發展機會。

裕民風能航運已於上半年購入並完成轉旗入籍的2艘二手船「裕風3號」(UMO MISTRAL)及「裕風5號」(UMO SCIROCCO)，裕民風能航運目前總計擁有4艘離岸風電人員運輸船(CTV)，所屬船隊投入風場除了滿足海事船舶的需求之外，更呼應國家推動國產化政策。