根據最新出爐的「2022年施羅德投信Ｘ政治大學」退休大調查顯示，「銀行儲蓄或定存」雖仍是最多人使用的退休理財工具，但以「股票」為退休理財工具的比例，遠較去年調查大增11%，達到七成的持有率，顯示越來越多民眾將投資股票納入退休規劃的一環。

然而，調查也顯示，接近三分之二（63.4%）的受訪者表示，整體退休投資的平均報酬率比預期差，應與今年以來台灣資本市場的波動有關。另外，有近六成五的退休投資者表示近兩年曾調整過投資組合，其中近半因是因為「市場波動大」而主動進行調整，尤其以30至39歲投資族群最為顯著。

這也突顯出，隨著投資股票的比重增加後，退休規劃更容易遭受短期市場波動影響，因此多數民眾會擔心退休金不夠用。根據調查顯示，受訪民眾對於未來退休生活最擔憂的，是退休金不足以達到預期舒適的生活（63.2%）；其次是擔憂不足以支付日常基本生活開銷（55.5％），尤以年輕族群（67.8%）最為擔心。

施羅德投信業務行銷長陳思名指出，變動的環境讓投資人處境艱難，一方面要對抗大環境的影響並創造穩定的現金流，另外則是了解產業動態、精準掌握投資機會，成為現下退休理財的新課題。但她強調，「行情總在絕望時出現」是投資上常見的法則，2022年的修正不啻也創造出可以期待的新時代，因此呼籲投資人反而要轉為樂觀、把握機會。為此，施羅德投信提出「W.I.S.E」理財四字訣，分別是Wellness（醫療福祉）、Income（現金收益）、Sense（面面俱到），以及Environment（永續未來），以機智的心態和策略，打造出成功的「機智退休生活」。

陳思名補充到，氣候變化下，淨零碳排成為全球關注議題；而新冠疫情及烏俄戰爭也突顯許多永續發展趨勢，催化能源轉型議題。施羅德投信表示，預估截至2050年，「能源轉型」以及「永續食物、水資源」等兩大永續主題將創造逾百兆美元的投資機會，建議投資人可聚焦於推動關鍵轉型的企業，掌握長期的資本增值機會，藉以累積退休資產。