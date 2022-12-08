「莎莉躲貓貓」更是有著大小朋友最愛的巨型溜滑梯、一定會尖叫的繽紛球池。（麗寶樂園渡假區提供）

全球唯一，出國也玩不到「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN，將在12月30日與大家見面！麗寶樂園渡假區指出，第一波售票優惠，將與全球化一站式線上旅遊預約平台Trip.com獨家合作，讓Trip.com會員搶佔先機。9日起在Trip.com官方線上網站就能搶先預購「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園與探索世界雙園套票，12月30日一開園就能先打卡體驗狂秀一波。

Trip.com獨家預售熊大的麗寶小鎮套票，12月09日起先搶先贏。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園渡假區說，Trip.com平台集合逾120萬間飯店，提供逾480間航空公司的航班覆蓋200多個國家或地區，連接2600多個機場，為消費者提供當地旅遊體驗、火車票、租車、機場接送等產品。

Trip.com獨家預售熊大的麗寶小鎮，套票12月09日起先搶先贏! （麗寶樂園渡假區提供）

Trip.com台灣區旅遊事業部總監詹馨恩表示，隨著疫情解封消費者對旅遊項目支出意願大大增加。Trip.com積極地與麗寶樂園渡假區推出的「熊大的麗寶小鎮」 LINE FRIENDS TOWN合作，搶先推薦獨特又有趣的旅遊產品。Trip.com對於這次與麗寶樂園渡假區合作感到很興奮，邀請大小朋友快來與超Q超萌的LINE FRIENDS拍照打卡體驗旅遊！

麗寶樂園渡假區說，出國也玩不到的「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園，內含七大互動體驗區：高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」；透過手機就能發送祈福願望，投影在夜幕中，隨著炫麗繽紛的煙火一同綻放，讓願望實現、「莎莉躲貓貓」更是有著大小朋友最愛的巨型溜滑梯、一定會尖叫的繽紛球池。

從高處溜下滑梯，投影在溜滑梯上的莎莉們還會隨著花瓣及滑動的速度出現不同的驚喜效果，還有一定要朝聖求籤的「許願噴水池」、專屬客製化互動畫像「饅頭人藝術家」及就是要一起來PK拼勝負的「minini大作戰」，各區皆運用聲光、體感融合的互動裝置，打造高沉浸式互動體驗，讓你一進小鎮就被滿滿可愛勢力近距離包圍。

熊大麗寶小鎮12／30開園，還有主題摩天輪可以搭乘。（麗寶樂園渡假區提供）

現場用聲光投影以及體感互動裝置，營造LINE FRIENDS明星們在小鎮上的各種日常，與熊大、兔兔、莎莉在各式不同的經典日常場景中創造許多美麗有趣的回憶；更讓人瘋狂的還有令人捨不得吃掉熊大兔兔的美味Food Court 美食區，及荷包君絕對會哭哭失守不保的PLAY LINE FRIENDS 官方商店等你來逛好買滿。

麗寶樂園渡假區強調，繼暑假推出的LINE FRIENDS主題房及主題車廂掀起一波魅力風潮外，在2022年末之際，麗寶更為粉絲們準備了超大驚喜，位於探索世界內「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園即將在12月30日壓軸登場。