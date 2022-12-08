正在接受治療的林阿姨，與「Oba」大擁抱，撫平內心不安情緒。（門諾醫院提供）

「Oba」駐點門諾，巡房時間獲得患者及家屬、還有醫護團隊喜愛。（門諾醫院提供）

狗狗療癒又貼心！花蓮門諾醫院「迦南病房」，近日邀來台灣導盲犬協會輔助治療犬「Oba」駐點服務，不少患者及家屬看到「Oba」到來，都主動上前擁抱，療癒力撫慰了患者及家屬的身心，也提前感受到聖誕溫馨氣氛。

門諾醫院推動安寧緩和邁入25周年，除了透過信仰，也引進芳療、音樂、藝術等輔助療法協助末期患者控制不適症狀以及讓家屬適當的放鬆與喘息。

跟著護理長進到病房，黑得發亮的「Oba」就成為病房焦點，乖巧懂事的牠不僅主動靠近患者，溫柔的眼神更是一秒融化眾人。正在接受治療的林阿姨與「Oba」來個大擁抱，她說自己家裡養了三隻狗，住院期間特別想念牠們，看到「Oba」來到病房，緩解思念狗狗的心情，不舒服感也都瞬間消失，真的好開心。

個性穩定、走路緩慢的「Oba」，原本是一隻訓練有素的導盲犬，轉換跑道後，便進入臺北榮總大德病房，踏上了駐點輔助治療犬之路。除了巡房、陪玩、賣萌，牠還會陪睡，與其說牠是病房內的療癒大使，不如說「Oba」就是許多患者的特效藥，只要看到牠，似乎所有的病痛都能拋諸腦後重拾歡樂。

花蓮門諾醫院推動安寧緩和邁入25周年，院內的迦南病房在聖誕節前夕，邀請台灣導盲犬協會輔助治療犬「Oba」，前往醫院進行為期5天的駐點服務，牠可愛的面容，療癒許多患者與家屬。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

迦南病房護理長田濬榕表示，末期患者的疼痛除了身體，心理上的痛更需要被療癒，除了藥物治療，多年來團隊透過芳香療法、音樂療法、藝術療法等輔助治療，不僅減低患者因疾病或醫療過程帶來的不舒服，也藉此幫助家屬紓解壓力、適時喘息。

田濬榕說，「Oba」駐點服務5天，首次巡房就獲得患者及家屬甚至是醫護團隊的喜愛，看到許多病友露出久違的笑容時，見證了動物的強大療癒力，感謝台北榮總護理教育師劉曉菁的協助，促成了院方與台灣導盲犬協會的合作，也讓每天穿梭於病房的醫護同仁都獲得滿滿的正能量。

近年來，寵物療法愈來愈受歡迎，且進入安寧病房的治療犬不僅個性穩定，也是訓練有素的的導盲犬，能察覺病人的感受並及時給予回應外，也能協助轉移病人的疼痛及焦慮，門諾安寧團隊期盼藉由寵物療法的導入，持續陪伴療癒患者與家屬。