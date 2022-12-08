九合一選舉26日落幕，代表民進黨角逐北市的前衛福部長陳時中落選後，多日未公開露面。資深媒體人周玉蔻今指出，選輸了沒有什麼，但真理是非要講清楚，呼籲民進黨出面說清3＋11、掮客等議題，更直言「少在那裡裝哭、裝死、裝傻、裝悲哀，站起來啦，沒出息的臭男人」。

周玉蔻今於《新聞放鞭炮》訪問ACIP小組召集人李秉穎，她表示選舉已經結束十幾天了，應該對防疫團隊進行系統性檢討，不能因為陳時中選輸，就抹煞掉防疫的努力，她建議陳應該要成立一個辦公室，對於所有的問題，找科學數據與專家人士進行說明。

周玉蔻提到，衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮官王必勝，都被貼上了政治性標籤，陳時中本人也比較低調，她認為高端與3+11的爭議，可以透過科學數據澄清，這麼簡單的事，為什麼不做強力辯駁？

而李秉穎在被問到陳時中落選是否代表人民對防疫的否定時？他回應不是，這是攻擊奏效，他們自己知道防疫沒問題，問題是這些批評在很多人心中留下疑慮，政府袒護高端、獲利等；李說所有國產疫苗都是政府大力支持，但只有台灣一直被批評圖利廠商，那種批評來自以政治為目的的攻擊，而不是以防疫為目的的攻擊。

「選輸了沒有什麼，真理是非要講清楚」。周玉蔻認為政府的形象不應該在一次選舉中定調，應要求陳時中說清楚、講明白，還歷史公道。她直言，陳時中不是個政治人物，兩手一攤跑人，還有人說他要進內閣？她向民進黨喊話「少在那裡裝哭、裝死、裝傻、裝悲哀，站起來啦，沒出息的臭男人」，呼籲民進黨把3＋11、掮客是誰等爭議講清楚，「每個人都躲起來療傷，還療傷12天？這些大男人真沒出息」。

李秉穎則分析，此次官方的回答無法完全消除民眾的疑慮，比如公布疫苗價格就會知道什麼是事實嗎？這是商業機密，最後的回答是保密30年，這是正確的回答，除非有得到賣家許可，但是民眾就會有質疑，他認為政府錯估了人民的解讀能力，他在2019年就說過，政治過度介入對防疫一定會有影響。

「這次的疫情快過去了，未來一定會有新的病毒，到時候就會開始國產疫苗被罵」，李秉穎說，這是非常扭曲的現象，2009年國光疫苗被罵，這幾年高端疫苗被罵，都是在野黨拚命地批評，台灣無法客觀看防疫、國產疫苗，都是為了政治利益去批評，而不是公衛和學術。選舉後，這些潑髒水就停止，可以知道這些質疑不是為了民眾，而是為了政治，為了奪權權利。有民眾在H1N1過去7年後仍拒打國光疫苗，這些負面印象無法段時間消除。

對於接下來疫情的發展，李秉穎說，國內新冠肺炎每天確診1萬多人，死亡20、30人，新冠的威脅仍遠大於流感，還沒變成流感的程度，也還沒變成感冒的程度，新冠未來會感冒化，已經有4種冠狀病毒，突變、重複感染都是感冒、輕症，新冠也是冠狀病毒，久了之後，免疫系統逐漸認識它，就會慢慢變成輕症，因新冠死亡的人數也會持續減少。

至於明年是否有機會解封、輕症不通報等，李秉穎認為可能要等到下半季。如解封降級，就不需要指揮中心，他也預估新冠肺炎不會再有新的危機，新冠與流感不同，人體對流感的免疫反應受限制，無法發揮到極致，會造成穿透性感染，引起大的疫情，但是其他的呼吸道病毒，包括冠狀病毒在內，人體沒有什麼免疫耐受性，會對病毒發揮到極致，因此他才會說新冠會慢慢感冒化。

李秉穎指出，新冠再怎麼突變，除非是非常例外出現的基因置換，才會造成大的流行，但據他們的經驗，除了流感病毒，其他呼吸道病毒都沒有這樣的能力，SARS、新型流感、MERS，還有新冠都是從動物病毒來的，動物病毒突變，適應人類細胞後，造成基因很大變換，才會造成流行，至於病毒RNA不穩定則都是小突變，會造成感染數增加，卻不會造成大疫情。