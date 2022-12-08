周三標普500指數連跌第五天，道瓊指數大致收平，結束連2跌，那斯達克指數則連跌第四天。投資人權衡經濟衰退與聯準會升息周期比預期更長的可能性。公債殖利率亦下跌，美國10年期指標公債殖利率最低一度跌至3.402%，導致債息曲線「倒掛」的程度進一步惡化。

日前公布的美國就業與服務業數據意外強勁，使聯準會可能拉長升息周期的擔憂升高。用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）周三上揚2.30%，收在22.68點，創下11月18日以來新高。

蘋果遭摩根士丹利下修iPhone手機出貨預測，股價下跌1.4%，以及特斯拉因生產損失疑慮股價重挫3.2%，給那斯達克指數帶來最大旳壓力。

市場普遍預期聯準會下周將升息50個基點。貨幣市場投資人預期聯準會在12月會議升息50個基點至介於4.25%～4.50%的可能性為91%，並預期基準利率將在2023年5月升至4.93%到頂。

雖然與前四次都升息75個基點相比，這次的升息幅度可望縮小，但投資人對聯準會能否成功抑制住通膨同時又能實現所謂的軟著陸感到擔憂。對經濟可能在2023年衰退的擔憂，亦是近來市場震盪加劇的主要原因之一。

本周投資人還將等待更多經濟數據出爐，以尋找如何看待央行利率動向的線索。請領失業給付人數報告將於周四公布，11月生產者價格指數（PPI）和密西根大學12月消費者信心指數於周五見曉。

美股本周料將收黑，道瓊指數估將收跌2.42%，標普500指數和那斯達克指數周線估將分別收跌3.38%和4.39%。

對借貸成本急升的擔憂為美元帶來提振，但同時也削弱了對股票等風險資產的需求，標普500指數連漲3年的升勢料將在今年畫下句點。

★主要指數

道瓊指數漲1.58點或0.00%，收33,597.92點。

標普500指數跌7.34點或0.19%，收3,933.92點。

那斯達克指數跌56.34點或0.51%，收10,958.55點。

費城半導體指數跌0.28點或0.01%，收2,673.25點。

★消息

繼周二大跌3%，紐約期油周三再跌3.01%，收在每桶72.01美元，再創今年來最低價。對全球經濟成長前景的擔憂，讓俄羅斯入侵烏克蘭以來累計的漲幅全數吐出。倫敦布蘭特期油跌2.75%，收在每桶77.17美元。

美國10年期公債殖利率一度重挫11.1個基點，跌至3.402%，30年期債息也一度下挫11.1個基點，報3.412%。

印度央行周三升息35個基點，較上次會議的升息50個基點放緩力道。加拿大央行周三宣布升息50個基點，並表示借貸成本攀升已經開始壓抑本土需求，暗示緊縮周期可能接近尾聲。

美國各交易所成交量總計為102.9億股，過去20日均量為109.8億股。(2-1)