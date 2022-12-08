歐洲股市周三出現連續第四個交易日的下跌；投資人對全球衰退的擔憂加劇，但是醫療股的上漲，抑制了部分跌勢。

追蹤華爾街股市的下跌，周三泛歐Stoxx 600指數收跌2.72點或0.62%，為436.2點。此前美國大型銀行警告明年經濟可能衰退，引發市場恐慌。

Interactive Investor投資部門主管Victoria Scholar說，今天市場有一股緊張和不安；此外，年底的波動性將會加大。Scholar補充說：「市場尚未脫離險境，天然氣危機、通膨、貨幣緊縮，以及衰退威脅，仍對市場造成阻力」。

市場現在等待一系列的利率決議，包括聯準會和歐洲央行下周召開的會議，希望能尋找貨幣政策走向的線索。

在原油價格下跌之下，能源股領跌，下跌2.0%；此前美國公佈數據顯示，燃料庫存大幅上升，加劇人們對不確定經濟之下市場需求的擔憂。

銀行股跌0.8%，為連續第三天的下跌。

歐元區公債殖利率創數周新低；同時有關通膨何時見頂，出現相互矛盾的訊號。

一項調查顯示，對於未來一年通膨預期不斷上升，但是對未來三年的預期則維持在3%不變。

歐盟統計局周三公布的資料顯示，由於家庭支出和商業投資支撐著經濟，歐元區上季GDP成長率為季增0.3%，略高於初值估計。

醫療股升0.7%。英國藥廠GSK和法國的賽諾菲(Sanofi)分別上漲7.5%和6.1%。這兩家藥廠周二宣布，已經從美國數千起訴訟中抽身，幸免於難；這些集體訴訟指控治療的胃藥Zantac可能致癌。

空中巴士下跌2.2%；該公司放棄了客機交付的預期，以及放棄一項關鍵的生產目標。