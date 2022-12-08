TrendForce研究顯示，為擺脫中美僵局，大陸品牌手機業者力推自研晶片強化紅色供應鏈，此舉除了升級未來品牌形象外，重點是要在中美關係的僵局中強化自主供應鏈實力。此外，第四季整體智慧型手機市場持續加速去庫存，預計最快要到2023年第二季才有望回暖。

TrendForce指出，為穩固消費客群以及高階產品市場地位，三星、蘋果及華為的智慧型手機藉由搭載自研晶片創造產品價值，進一步引起一線大陸品牌業者跟進，致力建構晶片設計團隊，如小米SoC晶片澎湃S1、影像晶片澎湃C1以及120W的快充晶片澎湃P1等；OPPO獨立式ISP晶片Marisilicon X，且旗下首款自研AP預計於2024年第一季發表；Vivo則針對鏡頭演算法進行優化，包含V1、V2等。TrendForce認為，此舉目的除了要升級未來品牌形象外，重點是要在中美關係的僵局中強化自主供應鏈實力。

TrendForce表示，各大品牌手機業者第四季持續以降低既有庫存為目標，並鎖定年底節慶、電商促銷等活動加速庫存去化。然而，觀察近期雙11銷量，各品牌大幅降價吸引買氣的策略仍難敵經濟疲弱對消費信心的衝擊。預估第四季智慧型手機總產量約3.16億支，季增9.3%，對比2021年同期仍是衰退。

TrendForce表示，自2021年第三季起，智慧型手機市場即出現明顯轉弱的警訊，迄今已連續六季呈現年衰退，預估這一波的低谷周期，將隨著通路庫存水位修正完畢，最快要到2023年第二季才有望回暖。