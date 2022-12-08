金鐘主持人廖科溢昨(7日)宣布和TVBS主播秦綾謙結婚，未料遭多名女子指控婚內出軌、互傳私密照及墮胎等醜聞，經營許久的良好形象隨之崩盤，如今有知情人士爆料還有「核彈級猛料」未揭發，就等廖科溢回台灣交代此事。

廖科溢才宣佈再婚女主播秦綾謙，就被爆料私生活不檢點，像是婚內出軌，交往對象為她多次墮胎，他也立刻做出回應：「針對爆料一事，部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題」，接著強調：「感情事是勉強不來的，在結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題」，愛妻秦綾謙更是發文：「我認識的他，沒爆料那些人說的那麼複雜，就只是一個認識之後，猛烈追求，想跟我交往，要我成為他女友的老朋友 」，透露出力挺老公到底的決心。

根據《三立新聞網》報導，日前有知情人士透露：「以前廖科溢這麼低調，就是怕自己的行為ㄅ一ㄚ、康，殊不知他還是會有今天」，似乎對此事意有所指，接著更爆料：「目前檯面上浮現出來的，根本不算什麼」，揚言還有「核彈級猛料」還未公開，如今就等廖科溢返台後，要如何對此事做出交代。

對於廖科溢醜聞連環爆，前妻魏珮聿面對外界關心，也低調做出回應，根據《聯合新聞網》報導，她僅在臉書寫下：「各自安好，我很好，謝謝關心」，並未對前夫醜聞多做回應。