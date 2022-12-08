美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish），出道時便以獨特個人風格風靡全美國，多次榮獲葛萊美獎。最近她被爆出戀上樂團主唱，兩人高調地在公眾場合曬恩愛，可說是事業愛情兩得意。近日怪奇比莉接受採訪，毫不避諱談起男友：「是我馴服了他！」這番恩愛宣言，立即引起大批網友關注。

現年20歲的怪奇比莉於上個月被拍到與美國樂團「芳鄰樂團」（The Neighbourhood）的主唱傑西·魯瑟福（Jesse Rutherford）攜手離開於洛杉磯舉辦的萬聖節活動，親密舉動讓戀情曝光。不過，由於男方現年31歲，跟女方相差11歲，讓外界普遍不看好這段戀情。

怪奇比利與男友感情穩定，笑稱「我收服了那猛虎，我把他緊緊綁在身邊！」(影片來源/Vanity Fair YT)

怪奇比莉不顧外界眼光，在訪談中大聲對男友Jesse表白，她喜悅直呼「我好幸福呀！」更如此形容男友：「我真的好不容易才走到這一步，我不僅擁有世界上最火辣、最勇猛的『打樁機』（hottest fucking fucker alive），我還馴服了他！我真的只想把他鎖在家裡獨自享用！」

不僅如此，怪奇比莉還開玩笑向現場採訪的工作人員表示：「你在開玩笑嗎？我這麼幸福，你們就不能為我鼓掌嗎？是我搞定了他！我一個人做到了！我收服了那猛虎，我把他緊緊綁在身邊！」